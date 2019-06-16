Ефимова выиграла стометровку брассом на турнире в Барселоне

Россиянка Юлия Ефимова одержала победу на третьем этапе "Маре Нострум", который проходит в испанской Барселоне. Во второй день соревнований она проплыла стометровку брассом быстрее всех. Ее результат – 1 минута 05,75 секунды.

На втором месте расположилась Мартина Карраро из Италии (1,07,28). Бронза досталась испанской пловчихе Джессике Валь Монтеро (1,07,40).

Кроме того, россиянин Александр Красных показал второй результат на 200-метровке вольным стилем, а его соотечественник Евгений Рылов стал третьим на дистанции 100 метров на спине.