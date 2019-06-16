Заявление Болтона оказалось выдумкой на $209 миллионов

Заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о новом военном контракте России и Венесуэлы, за который Мадуро якобы заплатил 209 миллионов долларов, является выдумкой, указал посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский.

Российский дипломат предположил, что эта выдумка "нужна Болтону, чтобы поддерживать иллюзию того, что Венесуэла представляет собой мнимую угрозу, а виновата в этом, естественно, Россия". Слова Заемского цитирует РИА Новости.

Посол напомнил, что президент РФ Владимир Путин на днях однозначно заявил, что Москва в последнее время никаких новых контрактов не заключала. Соответствующее заявление российский лидер сделал встрече с руководителями информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ранее член Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявление Болтона, указал, что взаимоотношения России и Венесуэлы, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества — это сфера компетенции исключительно этих двух стран, США не могут и не должны иметь к этому никакого отношения.