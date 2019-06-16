Российские гандболисты победили словаков в отборе к Евро-2020

В Санкт-Петербурге завершилась встреча заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Словакии. Хозяева площадки одержали убедительную победу над соперником со счетом 30:20.

Россияне заняли итоговое второе место, отобравшись в финальную часть европейского первенства. Наша команда набрала девять очков. Первыми стали венгерские гандболисты. В их активе оказалось 11 баллов.

Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 9 по 26 января 2020 года. Турнир примут сразу три страны – Австрия, Норвегия и Швеция.