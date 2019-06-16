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16 июня 201922:50

Назрань затопило

Назрань затопило

Назрань затопило. Сильный ливень с градом обрушился на республику, передает канал "Россия 24".
Подтоплены дома и целые улицы. От потоков дождевой воды не спасают ливневки. Хотя они были вычищены две недели назад, так много выпало осадков.

Информации о пострадавших нет. Коммунальщики сейчас откачивают воду.

Без электричества остались сразу несколько районов.

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