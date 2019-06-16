Шубенков выиграл этап "Бриллиантовой лиги" в Рабате

Россиянин Сергей Шубенков занял первое место на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в марокканском Рабате. Спортсмен из России в беге на 110 метров с барьерами показал лучшее время – 13,12 секунды.

В тройку призеров также попали британец Эндрю Поцци (13,30) и бразилец Габриел Константино (13,41). Напомним, что Шубенков выступал на турнире в качестве нейтрального атлета.

Кроме того, второе место на этапе "Бриллиантовой лиги" заняла российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. А ее соотечественник Илья Иванюк стал третьим в прыжках в высоту.