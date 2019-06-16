Карякин стал первым на шахматном турнире "Армагеддон"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу на первом в истории шахматном турнире "Армагеддон", который прошел в Москве с 10 по 16 июня. В решающем поединке он взял верх над еще одним россиянином Яном Непомнящим.

Участники турнира, правила которого специально были разработаны под телевизионный формат, играли две партии в блиц. Если счет был равный, соперники проводили "армагеддон". В нем шахматисту, играющему черными фигурами, для победы достаточно было свести встречу к ничьей. При этом у него было меньше времени на ходы.

Помимо россиян в турнире приняли участие азербайджанец Теймур Раджабов, китаец Вэй И и израильтянин Борис Гельфанд. Призовой фонд "Армагеддона" составил 50 тысяч долларов.