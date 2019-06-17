В Китае обнаружены следы динозавра, которым 100 миллионов лет

В восточной провинции Китая Цзянсу на горе в городе Синьи совместная американо-китайская исследовательская группа обнаружила четыре окаменелых следа динозавра.

По предварительным данным, их возраст достигает почти 100 миллионов лет.

Палеонтологи уверены, что находка поможет в изучении вопроса распространения и эволюции групп динозавров Китая, относящихся к нижнему отделу мелового периода​​​, передает РИА Новости.

В настоящее время исследователи вместе с местными властями занимаются вопросом защиты редкой находки.