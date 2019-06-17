С молотка ушел первый рисунок Поля Гогена

Швейцарские СМИ сообщили о продаже с аукциона торгового дома Rouillac в городе Монбазон департамента Эндр и Луара в центре Франции первого рисунка художника Поля Гогена за 80 тысяч евро, что превысило ожидания экспертов.

По словам аукциониста Эмерика Руйака, это "первый известный рисунок" Поля Гогена. Исследование подтвердило подлинность работы, написанной в 1865 году, сообщает РИА Новости.

Рисунок был выполнен при помощи китайских чернил и акварели на художественной бумаге компании Canson. 17-летний Гоген изобразил швейцарское шале Эрленбах-им-Зимменталь в регионе Бернского Оберланда в Швейцарии. Известно, что работа была сделана не с натуры, а по эскизам преподавателя по рисованию. Среди людей, смотрящих на воду, будущий художник изобразил и себя.

Пока не установлено, кто стал обладателем рисунка, но известно, что победитель не находился в зале, а выиграл лот по телефону. По некоторым данным, работу приобрел французский бизнесмен, проживающий в Швейцарии.