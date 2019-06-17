Эксперты: ядерные державы модернизируют системы атомного оружия
Общее количество единиц атомного оружия в мире сокращается, но ядерные державы занимаются его модернизацией, поскольку не готовы в будущем отказаться от него. Об этом говорится в докладе международных экспертов.
"Несмотря на общее сокращение в 2018 году числа ядерных боеголовок, все ядерные державы продолжают модернизацию своих ядерных арсеналов", — говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира.
На начало 2019 года девять ядерных государств (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) обладали примерно 13 865 единицами ядерного оружия (в начале 2018 года — около 14 465).
По подсчетам экспертов, общее уменьшение ядерных арсеналов (за счет договора СНВ-3) произошло в основном благодаря России и США, на которых совокупно приходится свыше 90% ядерных вооружений (у той и у другой страны чуть больше шести тысяч ядерных зарядов).
Срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году, если не будет его продления. В настоящее время страны-подписанты его не обсуждают. В докладе отмечается, что и у России, и у США есть дорогостоящие программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, а также ракетных и авиационных средств их доставки.
Китай, Индия и Пакистан наращивают запасы ядерных вооружений. КНДР продолжает рассматривать свою ядерную программу как стержень национальной безопасности, но объявила мораторий на испытания, сообщает ТАСС.
Примерное такие же выводы эксперты Стокгольмского международного института сделали и в прошлом году.
В мае этого года глава военной разведки США Роберт Эшли заявил, что Россия якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания.
Это обвинение уже раскритиковали в самом Вашингтоне. В частности, американская Ассоциация по контролю над вооружениями выступила с заявлением о том, что обвинения Роберта Эшли бездоказательны.
"Эшли... только сказал, что у России был "потенциал" для проведения очень маломощных подкритических испытаний, входящих в противоречие с договором, а этот потенциал давно есть у России, Китая и США". К тому же, по словам американских общественников, у США и России с Китаем разные представления о том, что точно запрещено этим договором.
Российское внешнеполитическое ведомство посчитало заявления Эшли абсолютно беспочвенными обвинениями, бредовыми домыслами и грубой провокацией.
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