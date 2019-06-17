Британия и Россия рассматривают возможность встречи Мэй и Путина

Великобритания и Россия изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Терезы Мэй и президента РФ Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" в Осаке 28-29 июня.

По информации The Guardian, данное мероприятие станет последним для Мэй в качестве премьер-министра. Это была бы первая встреча на таком уровне после отравления в Солсбери бывшего военного шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года.

После этого инцидента Великобритания выслала 23 российских дипломатов, что серьезно подорвало способность страны анализировать ситуацию в России. Ведь Москва потом выслала аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписала закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность Британского совета.

При этом газета сразу же оговаривается, что встреча может состояться, лишь если обе стороны сочтут, что она будет продуктивной и смогут согласовать общую повестку, сообщает РИА Новости.

В начале июня президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств заявил, что нашим странам нужно перевернуть страницу, связанную со шпионами и покушениями.

После этого представитель Терезы Мэй сказал, что Россия должна пересмотреть свое поведение, только тогда возможно изменение отношений. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Россия не планирует менять поведение относительно Великобритании, Москва ждет взаимовыгодных отношений с Лондоном.