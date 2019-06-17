ДТП на Ставрополье: два человека погибли, десять - пострадали

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев сообщил о ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai.

Столкновение произошло на 250 километре федеральной автодороги "Кавказ", сообщает "Интерфакс".

По словам Дегтярева, в результате ДТП два человека погибли, десять пострадали. Все пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу города Невинномысска.

Установлено, что в момент аварии в микроавтобусе находились 9 пассажиров, в легковой машине ехали три человека. Детей среди пассажиров не было.