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Торговая война между США и Китаем 1 час назад

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17 июня 201907:05

Торговые войны набирают обороты: Индия повышает пошлины на товары из США

Торговые войны набирают обороты: Индия повышает пошлины на товары из США

Торговые войны охватывают все новые территории. Индия решила повысить пошлины на товары из США. Тарифы вступили в силу с воскресенья 16 июня.

В списке — 28 позиций, в основном это сельхозпродукция. По оценкам экспертов, данное решение обойдется американским компаниям в 200-300 миллионов долларов, сообщает "Россия 24".

Решение Нью-Дели о повышении тарифов — это ответ на действия Трампа, который с 5 июня исключил Индию из списка тех, кому представляются торговые льготы по Генеральной системе преференций.

В 2017 году эта страна стала лидером по объемам беспошлинного экспорта в США в рамках программы — более пяти с половиной миллиардов долларов.

Тем временем основные события разворачиваются на главном фронте торговых войн — между Вашингтоном и Пекином. 17 мая Конгресс США проведет публичные слушания по введению тарифов на импорт товаров из Китая на сумму 300 миллиардов долларов.

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