ЦБ планирует запустить собственную цифровую валюту

Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на конференции в "Сколково".

Впрочем, по ее словам, этот проект не может быть реализован немедленно. Для начала необходимо убедиться в том, чтобы уровень развития технологий позволял обеспечивать надежность и бесперебойность процесса.

Кроме того, добавила она, при переходе на цифровые валюты важно понимать, готово ли общество к отказу от наличных в ущерб анонимности.

Между тем стоимость главной криптовалюты Bitcoin превысила отметку в девять тысяч долларов. Рост продолжается уже несколько недель. Сейчас цифровая монета стоит в три раза дороже, чем в начале года, что, по мнению экспертов, делает ее самым эффективным вложением среди всех классов активов в этом году.

Эксперты банка JP Morgan отмечают существенное различие с тем, что происходило на рынке криптовалют в прошлом году, когда люди со всего мира скупали Bitcoin в надежде получить быструю прибыль.

Теперь первую скрипку играют институциональные инвесторы, а не частные, что в свою очередь формирует гораздо более стабильную базу для будущего криптовалют, поскольку институциональные инвесторы не склонны резко метаться из стороны в сторону, а нацелены на долгосрочные вложения. А значит и риск возникновения пузыря гораздо меньше.

Объемы торгов такими валютами в последнее время резко возросли. Если за весь первый квартал было немногим более 200 миллиардов долларов, то только за май цифра увеличилась до 725 миллиардов. А если брать все три основные криптовалюты, то их рыночная капитализация в прошлом месяце превысила триллион долларов, передает телеканал "Россия 24".