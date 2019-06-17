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Журналисты под пулями 1 час назад

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17 июня 201908:51 Сергей Зенин

Пять лет назад погибли Игорь Корнелюк и Антон Волошин

Пять лет назад погибли Игорь Корнелюк и Антон Волошин

Ровно пять лет назад под Луганском во время съемок репортажа погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Они попали под минометный обстрел украинских силовиков. Как потом установило следствие, огонь был прицельным.

Дорога в сторону поселка Счастье, где находятся украинские войска, сейчас абсолютно спокойна, и даже есть движение. А в июне 2014 года здесь шли ожесточенные бои. Съемочная группа приехала, когда начался минометный обстрел. Первые мины упали в пятистах метрах, следующие еще ближе, а последние три ровно туда, где стояли наши коллеги.

Такая мина при точном попадании разносит в щепки, разбирает на кирпичи одноэтажный дом. Именно этот калибр выбрали украинские военные для стрельбы по съемочной группе ВГТРК.

"В такой ситуации сложно что-либо сделать. Только падать и молиться", — говорит военнослужащий армии ДНР Алексей Боровиков.

Не упали, хотя слышали, что обстрел приближается. Особенность профессии военкора — снимать, как в испуге падают другие, работать на грани, рассказывать о том, что происходит в то время, как у остальных пропадает дар речи. Они не прятались и делали свое дело до самого конца. Не ради славы, а ради того, чтобы показать зрителям, как ужасна война. В этом была их миссия.

Крест и кованная роза стоят ровно в том месте, куда упала мина и где погибли журналисты. А цветы лежат здесь неслучайно, их принесли школьники. Здесь рядом находится средняя школа, которая носит имена Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

Здесь помнят наших коллег. В школе открыт музей. Экспонатов немного — аккредитационные удостоверения, обрывки записных книжек. На фотообоях — кадры того самого дня, снятые одним из военных фотокоров. А в витрине разбитая видеокамера и микрофон телеканала "Россия 1".

На стенах висят портреты военных журналистов разных лет. С них смотрят и те, кто "с "Лейкой" и блокнотом" в Великую Отечественную приносил новости из самого пекла, и те, кто в наши дни работал на фронте во многом похожем, потому что с 2014 года солдаты здесь воюют с тем же врагом.

Алексей Боровиков говорит, что для того, чтобы освещать такие события, нужно быть настоящим мужчиной. Он корректировал ответный огонь по той самой украинской батарее.

"После обстрела мы вышли на их позиции, их минометные расчеты находились здесь, после чего они были уничтожены нашей артиллерией", — рассказывает Алексей.

Каждый день не менее сотни мин падает на Донбасс со стороны украинских позиций. Больше бывает часто, меньше — очень редко. Бьют, конечно, и по укреплениям вооруженных сил народных республик. Но в основном достается мирным жителям. Вечером в некоторых районах столицы ДНР Донецка по-прежнему небезопасно находиться на улицах. В Луганске спокойно, но у линии соприкосновения обстрелы идут каждую ночь. Готовность Киева к миру на словах здесь на деле превращается в постоянные обстрелы.

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