Молдавского оппозиционера Ренато Усатого выпустили на свободу

Прокуратура Молдавии выпустила из-под ареста оппозиционного политика Ренато Усатого. Его обязали являться в правоохранительные органы по первому требованию прокуратуры. Лидера "Нашей партии" обвиняют в убийстве, контрабанде и других преступлениях, но сам он уверяет, что уголовные дела сфабриковали при режиме Демократической партии Владимира Плахотнюка и готов предоставить все собранные против этой политической силы материалы.

Однопартийцы и просто сочувствующие из разных сел, но в основном из города Бельцы, где Ренато Усатый три года был мэром, приехали поддержать, а если что и защитить.

В его виновность сторонники не верят, но на опального политика — лидера "Нашей партии" в Молдавии заведено несколько уголовных дел. Сам Усатый говорит, — сфабриковали по указанию олигарха Владимира Плахотнюка, чтобы не допустить партию до выборов. От преследования карающего режима политик скрывался последние несколько лет. Сначала в России, затем в Германии и Румынии, откуда и решил вернуться, как только демпартия отказалась от своих притязаний на власть, а Плахотнюк бежал из страны.

Граница, таможенный пункт Скулены. Такой группы поддержки здесь не видели никогда. Усатому пришлось уговаривать толпу дать дорогу машине полиции.

В 2017 году районный суд Кишинева постановил выдать ордер на арест Усатого. Его обвинили в организации преступного сообщества, присвоении чужой собственности и даже покушении на убийство. Но он уже покинул страну. Сейчас вернулся, чтобы добиться справедливости.

В том, что политика отпустят были сомнения, но 4,5 часа спустя Ренато Усатый все же вышел из прокуратуры. Политик заверил, что готов поддержать и помогать новому правительству страны.

Сразу из прокуратуры — на встречу с соратниками и к родителям. Не виделись давно. А дальше турне по районам. Конкретных планов на политическую карьеру еще нет, но все может измениться.