Уругвай забил четыре безответных мяча в ворота Эквадора в матче Кубка Америки

В матче первого тура группового этапа Кубка Америки сборная Уругвая на поле стадиона "Минейрао" в бразильском Белу-Оризонти разгромила команду Эквадора, забив четыре безответных мяча.

У победителей встречи голами отметились Николас Лодейро (6-я минута), Эдинсон Кавани (33) и Луис Суарес (44), еще один мяч в свои ворота забил эквадорец Артуро Мина (78). Суарес, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу.

Стоит отметить, что Эквадор доигрывал встречу в меньшинстве. На 24-й минуте красную карточку за грубую игру получил Хосе Кинтерос.

Таким образом, Уругвай с тремя очками вышел в лидеры группы С. Сборные Японии и Чили сыграют во вторник, 18 июня. В следующем матче турнира уругвайцы 21 июня встретятся с японцами, а эквадорам на следующий день буду противостоять чилийцы.