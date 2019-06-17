Кубок КОНКАКАФ. Сборная Коста-Рики разгромила Никарагуа

На стадионах США продолжается розыгрыш чемпионата Северной и Центральной Америки по футболу – Кубок КОНКАКАФ. Накануне старт взяли еще четыре сборные. Один из фаворитов состязаний команда Коста-Рики разгромила соперников из Никарагуа – 4:0.

Все решилось еще в первом тайме, когда костариканцы провели три гола: забитые мячи на счету Овьедо, Борхеса и Агиляра. Во второй половине игру Круз установил окончательный счет. Он же назвал лучшим игроком: на его счету еще и голевой пас.

В другой игре прошедшего дня сборная Гаити переиграла соперников с Бермудских островов – 2:1. Таким образов в группе "В" лидируют представители Коста-Рики и Гаити, имеющие по 3 очка. В понедельник, 17 июня, старт примут команды группы "С".