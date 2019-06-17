"Наполи" выкупил у "Арсенала" права на голкипера Оспину

Вратарь сборной Колумбии Давид Оспина продолжит выступать за итальянский "Наполи". Неаполитанцы воспользовались правом выкупить у лондонского клуба права на 30-летнего голкипера.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, английский клуб на продаже футболиста заработал 3,5 миллиона евро.

Напомним, Оспина перешел в "Арсенал" летом 2014 года за четыре миллиона евро. Затем летом 2018 на правах аренды переехал в Неаполь. В минувшем сезоне Давид в составе "Наполи" принял участие в 24 играх, в которых пропустил 25 мячей. В восьми играх голкипер отстоял на ноль.