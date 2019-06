Директор "Челси": Сарри ясно дал попять, насколько сильно желает вернуться на родину

Итальянский специалист Маурицио Сарри расторг контракт с "Челси" и возглавил туринский "Ювентус", подписав соглашение со "старой синьорой" на два года. Директор лондонской команды Марина Грановская объяснила, почему 60-летний специалист покинул клуб.

"На переговорах, которые мы проводили после финала Лиги Европы, Маурицио ясно дал понять, насколько сильно желает вернуться на свою родину, – приводит слова Грановской пресс-служба "Челси". – Он объяснил, что у него есть весомые причины для возвращения в Италию.

Грановская сообщила, что Сарри считает, что ему важно в настоящее время быть ближе к семь и пожилым родителям. Помимо этого, директор "Челси" поблагодарила итальянского специалиста и его помощников за сезон и победу в Лиге Европы, а также поздравила с назначением в серии А.

