Бокс. Бриедис нокаутировал Гловацкого в стиле муай-тай

В полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе разразился скандал. Майрис Бриедис из Латвии нокаутировал поляка Кшиштофа Гловацкого. Но при этом в конце второго раунда латвиец ударил соперника локтем, что вывело поляка из равновесия.

Концовка второго раунда выдалась совершенно неспортивной: Гловацкий ударил Бриедиса по затылку, а тот отправил соперника на канвас ударом локтем, за что с него было снято одно очко. После боя Майрис признался, что этот удар из арсенала муай-тай, которым он занимался до карьеры боксера.

Тем не менее, бой был продолжен, Гловацкий поднялся, но практически сразу же был отправлен в нокдаун. А в начале 3-го раунда бойцы провели размен ударами и Бриедис добил соперника.

Латвиец стал обладателем чемпионского пояса Всемирной боксерской организации (WBO), который ранее отобрали у украинца Александра Усика из-за его перехода в супертяжелую весовую категорию. Как уже сообщали Вести.Ru, во втором полуфинале WBSS кубинец Юниер Дортикос победил Эндрю Табити нокаутом в десятом раунде и стал чемпионом Международной боксерской федерации (IBF), которая также лишила своего титула Усика.