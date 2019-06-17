Хачанов и Медведев сохранили свои места в рейтинге ATP

Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев сохранили 9-е и 13-е-е места в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник, 17 июня.

Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович (12715 очков), второй – испанец Рафаэль Надаль (7945), третий – швейцарец Роджер Федерер (6420), четвертый – австриец Доминик Тим (4685), а замыкает первую пятерку немецкий теннисист Александр Зверев (4360).

В активе Хачанова и Медведева 2980 и 2625 очков соответственно. Также в Топ-100 попал еще один россиянин – Андрей Рублев (696), который сохранил 81-е место в рейтинге.