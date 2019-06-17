Фернандо Алонсо: мы выиграли "24 часа Ле-Мана" только благодаря удаче

Экс-чемпион мира в классе машин "Формула-1" Фернандо Алонсо вместе с партнерами Себастьяном Буэми и Кадзуки Накадзимой выиграл престижную суточную гонку "24 часа Ле-Мана". После заездов испанец признался, что его команде очень повезло.

Дело в том, что на стартовой позиции Toyota Алонсо и Ко была второй после партнеров по "конюшне" Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе-Марии Лопеса: "Главной целью на уикенд была победа в чемпионате. Гонка у нас не складывалась, экипаж под номером 7 был быстрее нас на протяжении 24 часов".

Примерно за час до окончания гонки машина Конвея, Кобаяси и Лопеса проколола колесо и вынуждена была заехать на пит-стоп, чтобы сменить шину. Однако датчики давления выдали некорректную работу и Лопесу пришлось еще раз заезжать в боксы и менять все четыре колеса, в результате чего лидеры гонки потеряли такие важные секунды и пропустили впереди себя машину Алонсо.

"Они заслуживали победу, но удача решила, что трофей достанется нам, — цитирует Алонсо ESPN. – Порой везение становится важной частью автоспорта. Нам очень повезло. Возможно, мы не заслужили победу, однако принимаем ее. Выиграть такую гонку – это невероятные ощущения".