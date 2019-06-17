Прокуратура оштрафовала авиакомпанию S7 за духоту в салоне

Новосибирская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию S7 Airlines за нарушения во время выполнения рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018, передает телеканал "Россия 24".

Тогда пассажиры, в числе которых были музыканты рок-группы "Чайф", жаловались на жару и духоту в салоне. Воздух прогрелся до +40 градусов. Несколько человек почувствовали себя плохо. По результатам прокурорской проверки установили, что система кондиционирования самолета "Embraer 170" не работала. Экипаж во время полета не мог ничего исправить. Потому что не знал особенностей эксплуатации прибора.

Как сообщили в авиакомпании, после инцидента они разработали специальную инструкцию по системе кондиционирования в самолетах этого типа в зимний период.