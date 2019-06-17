Шарапова, Павлюченкова и Александрова поднялись в рейтинге WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина сохранила за собой 29-е место в обновленной версии Женской теннисной ассоциации (WTA), которая опубликована на официальном сайте организации в понедельник, 17 июня.

Касаткина имеет в активе 1790 баллов. Еще одна россиянка Анастасия Павлюченкова (1470 очков) поднялась с 46-го на 45-е место, Екатерина Александрова (1143) – с 52-го на 50-е, Вероника Кудерметова (971) – с 60-го на 59-е, Маргарита Гаспарян (899) – с 63-го на 62-е, Анастасия Потапова (815) – с 74-го на 73-е, а Мария Шарапова (710) – с 86-го на 85-е.

Евгения Родина (775) сохранила 76-ю строчку, Вера Звонарева (769) – 79-ю. Виталия Дьяченко (710) опустилась с 83-го места на 86-е, а Анна Блинкова (694) с 89-го на 92-е.

Первая десятка изменений не претерпела. Так по-прежнему лидирует в рейтинге японская теннисистка Наоми Осака (6377), вторая – австралийка Эшли Барти (6125), третья – чешка Каролина Плишкова (5685), четвертая – голландка Кики Бертенс (5425), а замыкает первую пятерку еще одна представительница Чехии Петра Квитова (4825).