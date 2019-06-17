В Москве открывается ХVI Международный конкурс имени Чайковского

В Большом зале Московской консерватории открывается ХVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского.

Конкурсные испытания пройдут с 18 по 27 июня в Москве и Санкт-Петербурге. А в российских регионах — от Крыма до Арктики — будут организованы фан-зоны, где будут идти прямые трансляции мероприятий конкурса. Также там состоятся лекции, мастер-классы, творческие встречи и концерты. Награждение и гала-концерт лауреатов пройдут 28 июня в концертном зале "Зарядье".

Ректор Московской консерватории Александр Соколов рассказал ТАСС, что они полностью готовы, чтобы принять знаковое событие и провести все три тура соревнований.



В этом году интерес к конкурсу был беспрецедентным. Заявок было так много, что пришлось увеличить сроки. Сопредседатель оргкомитета конкурса Ольга Голодец рассказала, что если на прошлый конкурс было подано около 600 заявок, то в этом году это 954 заявки из 58 стран мира. В первом туре примут участие 228 музыкантов из 36 стран, включая Францию, США, Китай, Японию, Германию, Италию, Южную Корею и Россию.

По словам Голодец, жюри в этом году "абсолютно звездное". Так, жюри в номинации "Фортепиано" возглавил Денис Мацуев, а в номинации "Виолончель" — художественный руководитель — директор "Карнеги-холл" Клайв Гиллинсон.