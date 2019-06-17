Луис Суарес: приятно начинать Кубок Америки с победы

В первом туре группового этапа Кубка Америки сборная Уругвая разгромила команду Эквадора со счетом 4:0. Форвард уругвайской национальной команды Луис Суарес, набравший два очка по системе "гол+пас", поделился впечатлениями от победы.

"Очень приятно начинать с победы и как единая команда", – написал Суарес в социальной сети Twitter. "Рад сегодняшней победе в дебютном матче в Кубке Америки и крутому голу Николя Лодейро", – подержал соотечественника Диего Годин.

Стоит отметить, что Эквадор доигрывал встречу в меньшинстве. На 24-й минуте красную карточку за грубую игру получил Хосе Кинтерос.

Уругвай с тремя очками вышел в лидеры группы С. В следующем матче турнира подопечные Эрнана Дарио Гомеса в пятницу, 21 июня встретятся с японцами.