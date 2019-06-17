Рафаэль Бенитес требует от "Ньюкасла" гарантий по трансферам

Несколько необычная ситуация сложилась вокруг продления контракта главного тренера команды английской премьер-лиги "Ньюкасл Юнайтед" Рафаэля Бенитеса. Клуб предложил специалисту новое соглашение, но испанец требует определенных гарантий по трансферам на будущий сезон.

Срок действующего контракта истекает 30 июня нынешнего года и Бенитес дал понять клубу, что не пойдет на изменение требований, сообщает Newcastle Chronicle. Ранее прошли слухи, что испанца зовет к себе лондонский "Челси" и, казалось, что тренер получил дополнительные козыри в противостоянии с нынешним работодателем. Однако "аристократы" на испанца не рассчитывают.

Теперь руководители "Ньюкасла" вроде бы могут переходить в наступление, но Рафа стоит на своем. Впрочем, возможно, что переговоры о продлении контракта будут продолжены и после истечения срока действия существующего соглашения.