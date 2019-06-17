Главным тренером футбольного "Енисея" стал Александр Алексеев

Футбольный клуб из Красноярска "Енисей", который в этом сезоне покинул премьер-лигу и будет играть в Футбольной национальной лиге, объявил имя нового главного тренера. Подавшего в отставку после окончания чемпионата-2019 Дмитрия Аленичева сменит Александр Алексеев.

Свою игроцкую карьеру Алексеев провел в красноярских командах "Автомобилист" и "Металлурге", сыграв более 300 матчей, сообщает официальный сайт "Енисея". Его тренерский стаж после того, как он закончил играть, насчитывает около 15 лет. Ранее сообщалось, что клуб ведет переговоры с экс-наставником "Анжи" Магомедом Адиевым.

В тренерский штаб войдут красноярцы, вместе с которыми молодёжка "Енисея" в 2017 году завоевала серебряные медали Кубка Сибири, а в сезоне 2018-2019 молодые "львы" стали десятыми в молодежном первенстве среди команд клубов российской премьер-лиги.

Компанию Алексееву составит Артем Баранов, который в игровой карьере выступал в качестве нападающего за красноярский "Металлург", кемеровский "Кузбасс-Динамо" и "Зарю" из Ленинск-Кузнецка. Тренером вратарей назначен Виталий Пьянченко, который выступал за "Динамо-Машиностроитель" из Кирова, красноярский "Металлург" и "Горняк" из Учал.