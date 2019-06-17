Яхтсмены из Санкт-Петербурга с серебром Национальной парусной лиги

Команда академии парусного спорта Яхт-клуба Санкт-Петербурга добилась очередного высокого результата в нынешнем сезоне Национальной парусной лиги. По результатам четвертого этапа, который принимал Нижний Новгород, экипаж молодых спортсменов академии завоевал серебро.

Четвертый по счету этап высшего дивизиона НПЛ на Волге стал самым малочисленным по количеству проведенных гонок – всего 21 старт. Причина банальна – штили, царившие на протяжении всех дней регаты. Если в первый день соревнований состоялось семь гонок, то во второй удалось провести только одну. Соответственно, основная борьба за медали этапа развернулась в заключительный день соревнований.

К этому ответственному дню "академики" под управлением Анны Басалкиной оказались готовы. Команда открыла соревнования в Нижнем Новгороде шестым и первыми приходами, а во второй день в единственной гонке опять была второй и занимала позицию в тройке зачета этапа.

Победа в первой гонке заключительного дня только придала уверенности. Далее последовали еще две победы и три прихода вне тройки лидеров. У экипажа были все шансы победить в этапе, но опять, как и в начале месяца в Казани, подвело волнение и неудачный последний старт.

"Команда сработала просто отлично, мы хорошо провели еще один сложный, безветренный этап, — комментирует рулевая и наставник команды академии Анна Басалкина, — мы довольны первой в этом сезоне медалью, но, признаюсь, хочется уже золота, поэтому чувства смешанные".

В Нижнем Новгороде наставник команды снова вернулась к сокращенному составу. Вместе с Басалкиной в экипаж вошли уже проверенные Виталий Галло, Артем Судаков и Максим Бердников.

"Еще в Казани мы приняли решение вернуться к экипажу из четырех человек, — продолжает Басалкина, — пока это оптимальная формула для таких условий, а вот к следующему этапу будем снова принимать решение".

Впереди у команды самый ответственный старт сезона – домашний этап НПЛ в Санкт-Петербурге. Соревнования у Петропавловской крепости пройдут с 11 по 14 июля.