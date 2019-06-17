"Я не люблю это": Трамп выставил кашлявшего сотрудника из Овального кабинета

Во время интервью президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности шефа аппарата Белого дома Мика Малвейни выйти из Овального кабинета, так как тот кашлял, передает РИА Новости.

Как сообщает телеканал Fox News, за кадром начал кто-то кашлять, когда корреспондент телеканала ABC задал вопрос Трампу о его налоговой декларации​​​. Отмечается, что речь шла о шефе аппарата Белого дома.

"Я не люблю это, вы знаете, я не люблю это. Если вы собираетесь кашлять, пожалуйста, покиньте помещение. Вы просто не можете, вы просто не можете кашлять", — сказал Трамп.

4 января Трамп выругался в адрес Малвейни. Это случилось в ходе встречи с лидерами конгресса в Белом доме. Трамп тогда требовал утвердить сумму в размере 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. В ответ на предложение Малвейни найти компромисс Трамп "резко прервал его", выругавшись в его адрес и обвинив в том, что он все испортил.