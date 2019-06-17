Питерский таксист сбил на переходе испугавшегося машины мальчика

Юный житель Санкт-Петербурга оказался в больнице в состоянии средней степени тяжести после того, как его на пешеходном переходе сбил таксист. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

Авария произошла около трех часов дня 16 июня у дома №21 на Лермонтовском проспекте. Тринадцатилетний мальчик, как видно на кадрах, дошел примерно до середины проезжей части, когда увидел приближающуюся слева Skoda. Школьник бросился не вперед, как, судя по всему, предполагал водитель, а назад, на тротуар, и тут же угодил под колеса машины.

Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую больницу имени Раухфуса.