Шведский хоккеист Петерссон подписал контракт с московским "Динамо"

Шведский крайний нападающий Андре Петерссон продолжит карьеру в московском "Динамо", 28-летний форвард подписал соглашение с "бело-голубыми", рассчитанное на один сезон.

Петтерсон в минувший сезон провел в казахстанском "Барысе", в составе которого стал один из лучших снайперов континентальной хоккейной лиги. На его счету 45 очков (23+22) в 51 матче регулярного, а также пять очков (3+2) в восьми играх Кубка Гагарина.

Ранее Петерссон защищал цвета "Сочи" и "Авангарда". Всего за пять лет в России он провел 251 матч в КХЛ, набрал 197 очков (99+98).