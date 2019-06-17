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Конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге 1 час назад
При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель "Город бесов"
В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
Как пояснили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД, такое предписание было выдано соответствующей обслуживающей организации. Так также уточнили, что за самовольную установку дорожных знаков предусматривается штраф до 10 тысяч рублей.
Тем временем, пользователи в соцсетях публикуют фотографии наклеек с надписью: "Город бесов", которые появляются в Екатеринбурге на остановках общественного транспорта и столбах.
На въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов». Не фейк — ее уже успели отснять с разных углов разные людиhttps://t.co/rVZV8x9wUb pic.twitter.com/qMl0fLExuH— The Village Екб (@thevillageekb) 17 июня 2019 г.
Ранее горожане разошлись во мнениях по поводу планов строительства православного храма на месте сквера в центре города. В результате было решено, что в середине сентября будет проведен опрос, чтобы выбрать место для строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге.
Ранее ведущий Владимир Соловьев в программе "Полный контакт" на радио "Вести FM" назвал противников строительства храма "абсолютными бесами". Позже он встретился с активистом из Екатеринбурга Антоном Дербеневым, который обещал дать ведущему "леща".
Соловьев показал Дербеневу фото- и видеоматериалы, которые побудили его назвать некоторых противников строительства храма "бесами". Дербенев, по его словам, согласился с тем, что "большинство этих людей сложно назвать нормальными".
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