При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель "Город бесов"

В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.

Как пояснили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД, такое предписание было выдано соответствующей обслуживающей организации. Так также уточнили, что за самовольную установку дорожных знаков предусматривается штраф до 10 тысяч рублей.

Тем временем, пользователи в соцсетях публикуют фотографии наклеек с надписью: "Город бесов", которые появляются в Екатеринбурге на остановках общественного транспорта и столбах.

На въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов». Не фейк — ее уже успели отснять с разных углов разные людиhttps://t.co/rVZV8x9wUb pic.twitter.com/qMl0fLExuH — The Village Екб (@thevillageekb) 17 июня 2019 г.

Ранее горожане разошлись во мнениях по поводу планов строительства православного храма на месте сквера в центре города. В результате было решено, что в середине сентября будет проведен опрос, чтобы выбрать место для строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге.

Ранее ведущий Владимир Соловьев в программе "Полный контакт" на радио "Вести FM" назвал противников строительства храма "абсолютными бесами". Позже он встретился с активистом из Екатеринбурга Антоном Дербеневым, который обещал дать ведущему "леща".

Соловьев показал Дербеневу фото- и видеоматериалы, которые побудили его назвать некоторых противников строительства храма "бесами". Дербенев, по его словам, согласился с тем, что "большинство этих людей сложно назвать нормальными".