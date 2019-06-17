Популярный YouTube-блогер стал помощником депутата Госдумы

Известный YouTube-блогер Юрий Хованский стал помощником депутата Госдумы Василия Власова. Хованский будет работать на общественных началах. Власов считает, что на канале этого блогера множество передач, посвященных социально-значимым вопросам. Также Хованского хотят привлекать как эксперта в проблемах молодежи, передает телеканал "Россия 24".

Юрий Хованский — блогер из Санкт-Петербурга. Самый интересный проект на его YouTube-канале "Шаверма-патруль", где он ходит по Санкт-Петербургу и окрестностям и проверяет точки общепита на качество продукции и санитарные нормы. Хованский выложил немало видеороликов по теме распространения и оценки подобных заведений в городе. При этом его команда оценивала не только сами заведения, но и вкус различных видов шавермы, поедая тонны продукции самостоятельно. Затем даже было создано приложение "Шаверма Патруль", куда со временем стали заносить информацию все зарегистрированные пользователи по всей России.

На YouTube-канале Юрия Хованского почти 4 миллиона подписчиков, а видео Хованского собрали почти 840 миллионов просмотров.

Василий Власов — российский политик. Депутат Государственной думы от ЛДПР, и самый молодой депутат нижней палаты парламента. Ему 23 года. Власов известен своими законодательными инициативами. Например, он попросил правительство сократить рабочую неделю для некурящих граждан и давать выходные метеочувствительным россиян в дни магнитных бурь.