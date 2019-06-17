Баскетбольный "Зенит" объявил о переходе француза Эндрю Альбиси

Французский баскетболист, 29-летний разыгрывающий Эндрю Альбиси перешел в петербургский "Зенит", подписав контракт с "сине-бело-голубыми", подробности которого не разглашаются.

Француз три прошедших сезона провел в составе "МораБанк Андорры", дойдя в этом году с командой до полуфинала Еврокубка. В этом турнире баскетболист совершил больше всех передач (118), попал в Топ-3 чемпионата по общему количеству перехватов (36) и в среднем за матч набирал по 12,1 очка и 5,9 передачи.

Альбиси также успешно защищает цвета национальной команды. Разыгрывающий вызван в сборную Франции на тренировочные сборы перед Кубком мира-2019. В составе национальной команды баскетболист принял участие во всех матчах квалификации.