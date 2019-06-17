Шесть машин столкнулись на месте смертельного ДТП на Ставрополье

Массовая авария произошла на ставропольской трассе: шесть машин столкнулись на месте, где за шесть часов до этого в ДТП погибли два человека, еще 10 получили травмы, сообщили в региональном управлении МВД. Последствия аварии сняли на видео.

Около восьми часов утра на 250-м километре трассы "Кавказ" в Кочубеевском районе столкнулись следовавшие в попутном направлении минивен Honda, микроавтобус Mercedes-Benz, грузовик Hyundai, Kia и два ВАЗ-2112. В салонах машин находились 32 человека, шестеро из них получили травмы. Легковушки, как можно судить по кадрам, получили серьезные повреждения.

За шесть часов до этого на этом же отрезке трассы столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковой Hyundai, в результате водитель и пассажир последнего скончались на месте, еще 11 человек оказались в больнице с многочисленными травмами.