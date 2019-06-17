Умер бывший начальник "идеологического" управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков. Об этом РИА Новости сообщили родственники генерала.

Бобков скончался в реанимации госпиталя на Щукинской в 8 часов утра. Точная причина смерти пока неизвестна.