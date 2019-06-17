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Иван Голунов освобожден 2 минуты назад
Голунов сообщил, что полицейский два раза ударил его по лицу
Журналист "Медузы" Иван Голунов заявил, что за просьбу вызвать адвоката или наряд полиции полицейский ударил его два раза по лицу.
В интервью RT журналист рассказал, что в здании УВД он заявил полицейскому, что останется, пока не приедет адвокат. "Сказал, что я никуда не пойду, вы можете нести меня на руках. И как-то эта фраза разозлила одного оперативника, и он дважды ударил меня по лицу. Я не понял, чем было вызвано. Мне кажется, не то что это какая-то суперобидная фраза", — сказал Голунов.
Он отметил, что все время говорил, что нужно известить о его задержании родственников, о том, что нужно вызвать адвоката. Однако, в адвокате ему было отказано.
"Я отказывался от проведения всех процедур без адвоката, не подписывал документы", — добавил он.
По словам журналиста, второй раз его ударили во время посещения медучреждения. "Они тащили меня по лестнице. У меня там сорвались часы — может быть, они до сих пор там лежат, я бы их себе вернул. Потом они вытащили меня на улицу. Один полицейский отправился подогнать поближе автомобиль, второй — наступил мне на грудь, и в такой позе мы ожидали, пока приедет машина. Потом они подхватили меня за руки, за ноги, запихнули на заднее сиденье автомобиля", — рассказал Голунов.
Он подчеркнул, что подпись он поставил только в пункте медосвидетельствования.
Как сообщалось, Голунов был задержан 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что во время досмотра у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном.
В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело, его проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе".
В МВД сообщили, что в квартире журналиста найдены наркотики. По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили.
11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении дела против Голунова по причине недоказанности его участия в преступлении, обвинения сняты.
Во вторник вечером журналиста освободили из-под домашнего ареста. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД Андрея Пучкова и Юрия Девяткина, о чем ходатайствовал Колокольцев после скандала с Голуновым.
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