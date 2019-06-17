Голунов сообщил, что полицейский два раза ударил его по лицу

Журналист "Медузы" Иван Голунов заявил, что за просьбу вызвать адвоката или наряд полиции полицейский ударил его два раза по лицу.

В интервью RT журналист рассказал, что в здании УВД он заявил полицейскому, что останется, пока не приедет адвокат. "Сказал, что я никуда не пойду, вы можете нести меня на руках. И как-то эта фраза разозлила одного оперативника, и он дважды ударил меня по лицу. Я не понял, чем было вызвано. Мне кажется, не то что это какая-то суперобидная фраза", — сказал Голунов.

Он отметил, что все время говорил, что нужно известить о его задержании родственников, о том, что нужно вызвать адвоката. Однако, в адвокате ему было отказано.

"Я отказывался от проведения всех процедур без адвоката, не подписывал документы", — добавил он.

По словам журналиста, второй раз его ударили во время посещения медучреждения. "Они тащили меня по лестнице. У меня там сорвались часы — может быть, они до сих пор там лежат, я бы их себе вернул. Потом они вытащили меня на улицу. Один полицейский отправился подогнать поближе автомобиль, второй — наступил мне на грудь, и в такой позе мы ожидали, пока приедет машина. Потом они подхватили меня за руки, за ноги, запихнули на заднее сиденье автомобиля", — рассказал Голунов.

Он подчеркнул, что подпись он поставил только в пункте медосвидетельствования.

Как сообщалось, Голунов был задержан 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что во время досмотра у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном.

В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело, его проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе".

В МВД сообщили, что в квартире журналиста найдены наркотики. По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении дела против Голунова по причине недоказанности его участия в преступлении, обвинения сняты.

Во вторник вечером журналиста освободили из-под домашнего ареста. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД Андрея Пучкова и Юрия Девяткина, о чем ходатайствовал Колокольцев после скандала с Голуновым.