Пассажиру московского метро вернули забытый пакет с 1,3 млн рублей

Москвич забыл у кассы в метро пакет с крупной суммой денег, а когда вернулся спустя несколько минут, наличных и след простыл. Как оказалось, сбережения дожидались владельца в отделе полиции. Камера наблюдения зафиксировала рассеянного пассажира.

Мужчина собирался положить деньги на счет в банке, но оставил пакет с 1,3 миллиона рублей у кассы метро на станции "Октябрьская" радиальной линии. На кадрах видно, как мужчина в белой рубашке забирает портфель после приобретения проездного и уходит. Забытый на стойке пакет обнаружил другой пассажир, который решил не исследовать его содержимое самостоятельно, а привлек к этому контролера.

В итоге, когда обеспокоенный владелец вернулся на станцию, пакет уже находился в отделении полиции, где спустя несколько минут оказался и сам мужчина. Сверившись с записями с камер наблюдения, стражи порядка пересчитали наличность и вернули ее рассеянному пассажиру.