Момент столкновения семи машин на ТТК в Москве попал на видео

В Сети появились кадры с регистратора одного из участников массовой аварии, произошедшей в минувшую субботу, 15 июня, на Третьем транспортном кольце в Москве.

Автор ролика двигался на своем автомобиле в крайнем левом ряду по улице Сущевский вал. Автомобиль, ехавший перед ним, остановился и водитель машины, из которой велась съемка, успел затормозить, однако те автомобилисты, кто двигался сзади, не успели сбросить скорость.

В итоге в дорожно-транспортного происшествии приняли участием сразу семь авто.

По предварительным данным, никто из участников столкновения серьезно не пострадал.