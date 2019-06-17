В аэропорту Домодедово установили алкорамки

Аэропорт Домодедово начал проверять своих сотрудников на трезвость с помощью лазерных алкотестеров — устройств для бесконтактной проверки опьянения, передает "Интерфакс".

Как сообщил представитель аэропорта, "алкорамки" установлены на контрольно-пропускном пункте, расположенном на аэродроме.

Таким образом, сотрудники контролируемой зоны аэропорта обязательно проходят бесконтактный дистанционный экспресс-тест.

Чтобы пройти тест на алкоголь достаточно сделать выдох в сторону рамки на небольшом расстоянии от нее, после чего система мгновенно выдаст результат. Пока тест не будет пройден, турникет не откроется.