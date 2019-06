Парад чемпионов НБА из "Торонто" могут посетить два миллиона человек

"Торонто Рэпторз" впервые в истории стал чемпионом НБА, обыграв в финальной серии "Голден Стэйт Уорриорз". В понедельник, 17 июня, состоится чемпионский парад "рапторов", который, по прогнозам, могут посетить порядка двух миллионов человек.

Парад победителя Национальной баскетбольной ассоциации пройдет с 10:00 до 12:30 по местному времени. Канадские болельщики за 12 часов до начала мероприятия начали стягиваться к местам, где будет проезжать автобус с баскетболистами, а также к сцене, где пройдет торжество.

Over 100 people are already lined up for the Raptors parade tomorrow 🇨🇦



(via @SNFaizalKhamisa)pic.twitter.com/FDXvYC9UW3