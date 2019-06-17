Автомобиль врезался в группу детей у школы в Японии

Несколько учеников начальной школы в Японии попали в больницу после наезда автомобиля, за рулем которого находилась 60-летняя женщина, сообщает NHK News. Место аварии сняли на видео.

ДТП произошло около 17 часов по местному времени 17 июня в городе Матида в префектуре Токио. По словам очевидцев, белая легковушка неожиданно вылетела на тротуар, сбила по меньшей мере шесть человек, после чего съехала в канаву и врезалась в ограждение.

Владелица транспортного средства не пострадала, чего не скажешь об учениках: пятерых воспитанников младшей школы, в том числе пятилетнего мальчика, доставили в госпиталь с многочисленными травмами. На больничной койке оказалась и сотрудница средней школы.

В настоящее время полицейские допрашивают виновницу ДТП. По предварительной версии, женщина не справилась с управлением.