Рейд в Яме: в центре столицы задержали больше 10 человек

Хохловская площадь в центре Москвы, которую горожане прозвали Ямой, в эти выходные вновь стала эпицентром бурных событий. На шумную вечеринку под открытым небом нагрянула полиция. Было задержано более 10 человек.

После реконструкции этой территории амфитеатр превратился в модное место сбора молодежи. Днем — авторские встречи, мастер-классы и концерты, — а вот по ночам здесь в основном собирается неформальная молодежь.

Жители окрестных домов неоднократно жаловались на шум и большое количество пьяных. В итоге сюда по выходным начали регулярно наведываться активисты, которые пытаются выселить этот бар под открытым небом. В методах не стесняются, поэтому такие визиты обычно заканчиваются скандалами и драками. Так что теперь полиция сама регулярно проверяет Хохловскую площадь.