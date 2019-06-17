Матч отбора Евро-2020 Россия – Шотландия пройдет в "Лужниках"

В рамках отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России 10 октября сыграет с командой Шотландии. Российский футбольный союз принял решение провести эту встречу на поле стадиона "Лужники" в Москве.

Подопечные Станислава Черчеслова в ближайшем матче турнира 6 сентября на выезде в Глазго встретятся с Шотландией, а 9 сентября дома в Калининграде сыграют с Казахстаном.

Россияне после четырех туров с девятью очками занимают второе место в группе I, лидирует сборная Бельгии – 12 очков. Шотландия делит третью строчку с Казахстаном, в активе обеих команд по шесть очков.

Напомним, на старте отборочного этапа Россия проиграла Бельгии (1:3), затем переиграла Казахстан (4:0), разгромила Сан-Марино (9:0) и одержала победу над командой Кипра (1:0).