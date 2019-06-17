Футбольный клуб "Сибирь" прекращает свое существование

Новосибирский футбольный клуб "Сибирь" после 83 лет существования завершает свою историю. Команда будет расформирована и на ее месте будет создан новый коллектив – ФК "Новосибирск". Но, по словам гендиректора "Сибири" Константина Кричевского, это будет новый клуб.

Ранее стало известно, что 10 июня на заседании правительства Новосибирской области принято решение о создании нового футбольного клуба на базе "Сибири", который получил название ФК "Новосибирск".

"В Новосибирске создан новый футбольный клуб, история "Сибири" закончена, — цитирует Кричевского портал Чемпионат.Ru. – Клуб больше не будет существовать. Руководство у команды будет новое, и наш клуб не будет иметь к нему никакого отношения".

"Сибирь", которая в 2010 году играла в премьер-лиги, а в сезоне-2009-2010 дошла до финала Кубка России, в последние годы испытывала финансовые проблем, которые и привели к расформированию клуба, что подтвердил и гендиректор: "Что касается долгов перед футболистами, персоналом и стадионом, то на данный момент мы не хотели бы говорить об этом".