Мошенники "вытянули" у женщины почти 4 миллиона, обещая компенсацию за БАДы
В дежурную часть УМВД города Сургута обратилась местная жительница, которая в результате мошеннических действий потеряла более 3 миллионов 700 тысяч рублей.
По словам 50-летней сургутянки, ей позвонил мужчина, который представился следователем Следственного комитета. Он пояснил, что женщине полагается компенсация в размере десяти миллионов рублей за то, что она якобы воспользовалась некачественными услугами компании, где ранее приобретала биологически активные добавки. В качестве доказательства незнакомец ссылался на уголовное дело, представленное на официальном сайте МВД.
Для того, чтобы получить материальную компенсацию, женщине было необходимо оплатить услугу адвоката, который смог бы представлять ее интересы. Сургутянка перевела более четырех тысяч рублей. После первого перевода пострадавшей стали поступать звонки от разных людей, которые представлялись работниками федеральных учреждений и просили перевести деньги за услуги адвокатов, налоги и страховку.
Женщина не располагала столь крупными суммами, потому вынуждена была обратиться в потребительские банки, где оформила несколько кредитов. В течение двух месяцев сургутянка совершила около двадцати денежных переводов, общая сумма которых составила более 3 миллионов 700 тысяч рублей, сообщается на сайте Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.
В настоящее время по делу проводятся расследования, направленные на установление и задержание лиц, совершивших мошенничество.
Ранее сообщалось о похожей мошеннической схеме. Житель Ковдора пострадал от действий преступников, отдав им почти 2,5 миллиона рублей. Мошенники также обещали мужчине компенсацию за некачественные косметические средства, которые он якобы приобретал ранее.
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