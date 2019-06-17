К пожаловавшейся Путину жительнице аварийного барака пришли следователи

Следственный комитет заинтересовался историей жительницы Калуги, которая последние годы живет в разваливающемся на глаза бараке. С мертвой точки ее дело сдвинулось после обращения, отправленного на "Прямую линию с президентом". Разговор состоится только 20 июня, следователи уже осмотрели и сняли на видео признанное аварийным помещение.

В обращении Надежда Смирнова указала, что вместе с семьей живет во временном бараке в пригороде Калуги уже 70 лет. В 2014 году постройку признали аварийной и подлежащей сносу — на кадрах видно, что в здании отсутствуют окна, а само оно заросло бурьяном. За прошедшие пять лет жильцы так и не дождались новых квартир, хотя барак рушится на глазах.

"Мы писали вам на сайт, но все обращения пересылались в Калужскую область, оттуда нам приходил отказ", — отметила жительница Калуги.

СКР начал доследственную проверку по факту нарушения жилищных прав обратившейся к главе государства Надежды Смирновой.