Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по фехтованию в 2022 году

Федерация фехтования России (ФФР) подала заявку на проведение чемпионата Европы 2022 года в Сочи, об этом рассказал президент организации Александр Михайлов.

"Мы подали заявку на проведение чемпионата Европы 2022 года в Сочи", – объявил Михайлов, слова которого приводит ТАСС. С соответствующим заявлением он выступил на заседании конгресса Европейской конфедерации фехтования в Германии.

Напомним, ранее Россия в 2002 году уже принимала чемпионат Европы, тогда он прошел в Москве. Ближайшее европейское первенство пройдет с 17 по 22 июня 2019 года в немецком Дюссельдорфе, в 2020 году турнир примет Минск.