Россия заработала на боевой авиации шесть миллиардов долларов

За 2018 год "Рособоронэкспорт" поставил иностранным заказчикам боевой авиации на 6 миллиардов долларов. Речь идет не только о самолетах и вертолетах, но и о беспилотниках, авиационных двигателях и комплектующих, сообщает пресс-служба компании.

Сейчас крупнейший российский поставщик оружия принимает участие на авиасалоне во французском Ле-Бурже. "Рособоронэкспорт" рассчитывает на большой интерес к российской технике, говорит глава компании Александр Михеев. Тем более что многие образцы прошли проверку реальными боевыми действиями.

В общей сложности россияне покажут на парижской выставке 250 экспонатов. Среди них, например, истребители Су-30СМЭ, Су-35 и МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130. Кроме того, впервые за рубежом презентуют легкий транспортник Ил-112ВЭ. А такие машины, как истребитель-бомбардировщик Су-32, летающий танкер Ил-78МК-90А и грузовик Ил-76МД-90А, наконец получили разрешения на экспорт.

Российская вертолетная техника представлена разведывательно-ударным Ка-52 "Аллигатор", ударным Ми-28НЭ, транспортно-боевым Ми-35М, а также универсальными Ми-171Ш и Ми-17-В5.

Заинтересовать иностранцев должны и беспилотники, уверены в "Рособоронэкспорте". На российском стенде посетили увидят БПЛА "Орлан", "Орион" и "Тахион".